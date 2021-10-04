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Трамп обратился в суд с требованием вернуть ему аккаунт в Twitter

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В феврале Трамп говорил, что в Twitter стало "очень скучно"
В феврале Трамп говорил, что в Twitter стало "очень скучно"
Фото: ЕРА

Бывший американский президент Дональд Трамп через суд пытается восстановить свой аккаунт в Twitter, доступ к которому ему закрыли после штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом 1 октября сообщил Bloomberg.

Документы в суд в Майами (штат Флорида) экс-глава Белого дома подал вечером в пятницу, отмечает агентство.

Трамп пытается получить доступ к соцсети еще до завершения судебного процесса.

Закрытие доступа к аккаунту Трамп связывает с "давлением его политических оппонентов в Конгрессе".

Адвокаты экс-президента США заявили, что Twitter "обладает властью и контролем над политическим дискурсом", который "беспрецедентен и глубоко опасен" для демократии.

Twitter отказался комментировать обращение Трампа в суд, отмечает Bloomberg.

Контекст:

9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

6 января были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.

Теги: США, Twitter, Майами, Флорида, Дональд Трамп, соцсети, адвокат, иск, суд
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