Трамп вел себя так, будто не хотел разговора с Зеленским – свидетель в деле о первом импичменте Трампа

"Трамп вел себя так, будто не хотел этого разговора. Изначально по голосу, по тем словам, которые он говорил, все двигалось в неправильном направлении. Но после того, как Зеленский сказал, что мы будем покупать у вас Javelin, Трамп в этом увидел момент и добавил, что, если вы хотите Javelin, надо делать расследование по [Хантеру] Байдену [сыну конкурента Трампа на должность президента США Джо Байдена]", – сказал Виндман.

По его словам, Трамп начал говорить, что Хантер Байден коррумпирован.

"Зеленский справился неплохо. Он сказал: "Хорошо, передавайте по каким-то официальным каналам, что у вас есть по этой теме, мы посмотрим, если что-то в этом есть". Но это не то же самое, что согласиться. Учитывая ситуацию, он неплохо выступил", – считает Виндман.

Он отметил, что во время разговора 25 июля с американской стороны "на звонке" было шесть человек. Экс-сотрудник Белого дома утверждает, что на тот момент советник Трампа по безопасности Джон Болтон "специально исключил себя из разговора, он все чувствовал".

"Президент действовал не по законодательству, это влияло на безопасность США, на многих уровнях были бы проблемы. Я подал отчет, и оттуда все началось. Я использовал только официальные каналы, и эта официальная информация в итоге дошла до Конгресса", – рассказал Виндман.