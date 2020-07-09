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Свидетель разговора Зеленского с Трампом офицер Виндман подал в отставку из вооруженных сил США

Бывший чиновник Совета национальной безопасности в Белом доме подполковник Александер Виндман, который свидетельствовал против президента США Дональда Трампа в деле об импичменте, после попыток администрации президента заблокировать его продвижение по военной службе подал в отставку из вооруженных сил США. Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США
7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США
Фото: ЕРА

Подполковник вооруженных сил США Александер Виндман, который был одним из ключевых свидетелей в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, ушел в отставку после более 20 лет военной службы. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам адвоката Дэвида Прессмана, Виндман пережил "кампанию буллинга, запугивания и возмездия" со стороны Трампа.

По данным телеканала, недавно Белый дом пытался заблокировать предстоящее присвоение Виндману звания полковника.

"Президент Соединенных Штатов попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона и угодой президенту", – сказал Прессман.

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с семьей эмигрировал в США.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

Виндман сообщил в ходе слушаний в Конгрессе, что слышал июльский телефонный разговор Трампа и Зеленского, находясь в ситуационной комнате Белого дома. По словам подполковника, американский президент давил на украинского коллегу, требуя проведения расследования дела компании Burisma, в состав совета директоров которой входил Хантер Байден – сын его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году Джо Байдена.

Также Виндман рассказал, что стенограмму этой беседы отредактировали перед публикацией.

Виндман уведомлял юриста Совета нацбезопасности США о возможных нарушениях после того, как в июле 2019 года ряд официальных лиц из США встречались с тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком. Тогда посол США в ЕС Гордон Сондленд якобы начал говорить о связи между расследованием в отношении Байдена и встречей президентов двух стран. По словам Виндмана, тогда этот разговор прервал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

7 февраля Александера Виндмана уволили с должности главного эксперта Совета нацбезопасности США. Трамп в своем Twitter назвал офицера "непорядочным". Кроме того, из Совета нацбезопасности уволили и его брата-близнеца Евгения.

После увольнения экс-чиновник перешел на службу в Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США, спустя некоторое время Трамп заявил, что Пентагон должен наказать Виндмана.

Теги: США, Белый дом, импичмент, Дональд Трамп, отставка, увольнение, импичмент Трампа, Александер Виндман
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