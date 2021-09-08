Трамп и его сын в годовщину терактов 11 сентября будут комментировать поединок Холифилда и Белфорта

Трамп сказал, что любит "великих бойцов и великие бои" Фото: ЕРА

Мероприятие пройдет в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (штат Флорида). На ринге встретятся 58-летний американский боксер Эвандер Холифилд и чемпион UFC в полутяжелом весе, 44-летний бразилец Витор Белфорт.

Трамп заявил, что любит "великих бойцов и великие бои" и добавил, что с нетерпением ждет встречи с бойцами.

Трансляция мероприятия Triller Fight Club, в котором будут представлены несколько других поединков по версии UFC, будет стоить $49,99.

По информации издания, перед тем как стать президентом США Трамп комментировал ряд боксерских поединков в 1980-х и 1990-х годах в своих казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), во время которых он подружился с президентом UFC Даной Уайтом.