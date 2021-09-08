Трамп и его сын в годовщину терактов 11 сентября будут комментировать поединок Холифилда и Белфорта

Мероприятие пройдет в Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (штат Флорида). На ринге встретятся 58-летний американский боксер Эвандер Холифилд и чемпион UFC в полутяжелом весе, 44-летний бразилец Витор Белфорт.
Трамп заявил, что любит "великих бойцов и великие бои" и добавил, что с нетерпением ждет встречи с бойцами.
.@trillerfight presents live alternative No Holds Barred commentary from #DonaldTrump and @DonaldJTrumpJr— FITE (@FiteTV) September 7, 2021
They will offer their perspective on the big #HolyfieldBelfort #boxing PPV
Included with your #TrillerFightClub #LegendsII purchase
* Sept. 11 | https://t.co/0cAIvu2yKw * pic.twitter.com/3nxWfekmVR
Трансляция мероприятия Triller Fight Club, в котором будут представлены несколько других поединков по версии UFC, будет стоить $49,99.
По информации издания, перед тем как стать президентом США Трамп комментировал ряд боксерских поединков в 1980-х и 1990-х годах в своих казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), во время которых он подружился с президентом UFC Даной Уайтом.
Холифилд является бронзовым призером Олимпийских игр 1984 года в полутяжелой весовой категории. Он стал единственным в истории профессионального бокса четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Холифилда трижды признавали лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997). За свою профессиональную карьеру он провел 57 боев, в которых одержал 44 победы (29 – нокаутом) при десяти поражениях.
Белфорт – бразильский боец смешанного стиля, чемпион Бразилии по бразильскому джиу-джитсу в свободной весовой категории. На счету бразильца 26 побед и 14 поражений. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.
В США 11 сентября 2001 года два самолета, захваченных террористами-смертниками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в поле в штате Пенсильвания, когда пассажиры попытались отбить судно у террористов.
Эти теракты совершили 19 членов террористической организации "Аль-Каида". Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек – в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 – в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства.