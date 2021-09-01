Трамп предупредил владельцев криптовалют о возможной катастрофе

Трамп сказал, что он не является "большим поклонником" криптовалют и не инвестирует в биткоины и другие криптовалюты.
"Мне нравится валюта Соединенных Штатов", – отметил бывший глава Белого дома.
По его словам, инвестирование в криптовалюты вредит доллару. Трамп добавил, что цифровые активы могут быть поддельными.
"Это определенно то, о чем люди мало что знают", – сказал он.
В июне Трамп заявил Fox Business, что биткоин – это мошенничество, а эйфория, окружающая криптовалюту, ослабляет доллар США. Он призвал власти страны ввести жесткое регулирование крипторынка.
"Валютой мира должен быть доллар", – заявил экс-президент.
1 сентября стоимость биткоина составляет $47,6 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Самая высокая отметка стоимости биткоина превышала $64 тыс. в апреле 2021 года.