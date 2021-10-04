За несколько часов сбоя в работе Facebook Цукерберг потерял $7 млрд – Bloomberg

Сегодня произошел масштабный сбой в работе сразу нескольких продуктов Facebook Inc – сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны с 18.45 по киевскому времени. Он привел к падению акций корпорации примерно на 5%, по оценке Bloomberg, в дополнение к падению примерно на 15% в общей сложности с середины сентября. 13 сентября Wall Street Journal начал публиковать серию разоблачений, основанных на внутренних документах, показывающих, что Facebook знал о широком спектре проблем с его продуктами, таких как вред Instagram для психического здоровья девочек-подростков и дезинформация о беспорядках в Капитолии 6 января – при этом публично преуменьшая значение проблемы.

В результате сегодняшнего падения акций состояние Цукерберга упало до $120,9 млрд, опустив его на пятую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg, говорится в сообщении. Отмечается, что всего с 13 сентября он потерял около $19 млрд.

На странице рейтинга Bloomberg это еще не отображено, но в рейтинге Forbes, отображающем изменения состояний мировых финансовых лидеров в реальном времени, Цукерберг сейчас занимает шестое место с состоянием в $115.8 млрд.

Скриншот: forbes.com