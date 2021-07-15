Цукерберг заявил о выделении $1 млрд на выплаты блогерам за создание контента в Facebook и Instagram

Он сообщил, что компания намерена инвестировать более $1 млрд до 2022 года в качестве вознаграждения авторам за "отличный контент", который те создают в Facebook и Instagram.

CNBC добавляет, что летом компания запустит специальные программы в Instagram, а осенью – в Facebook, где создатели контента смогут узнать о бонусах. Первая бонусная программа, предназначенная для американских блогеров, будет поощрять создателей роликов Reels для Instagram.