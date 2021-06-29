В Instagram Stories появится функция ссылок для всех пользователей. Они будут в виде стикеров

Сейчас вставить ссылку в Stories могут только пользователи с более чем 10 тыс. подписчиков Фото: depositphotos.com

Новая функция позволит всем пользователям добавить ссылку в Stories для быстрого доступа к веб-странице. Ссылка будет в формате стикера, по аналогии с отметкой профиля или геотегом.

Открыть ссылку можно будет одним нажатием. Сейчас чтобы перейти по ссылке в Stories, нужно свайпнуть вверх.

Кроме того, пользователи смогут отвечать на Stories, содержащие ссылку. Сейчас такая функция недоступна.

При этом ссылки хотят внедрять только в Stories. В постах для ленты они не предусмотрены.

Instagram для тестирования уже предоставил доступ к функции некоторым пользователям. Разработчики хотят посмотреть, какой контент будут постить люди и сколько будет спама и дезинформации.