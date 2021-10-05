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Трамп впервые за 25 лет вылетел из списка богатейших американцев по версии Forbes

Состояние Трампа сократилось до $2,5 млрд
Состояние Трампа сократилось до $2,5 млрд
Фото: ЕРА

Впервые за 25 лет 45-й президент США Дональд Трамп не попал в список 400 богатейших американцев по версии Forbes.

По подсчетам журнала, состояние Трампа сократилось на $600 млн (до $2,5 млрд) после начала пандемии коронавируса. Ему не хватило $400 млн, чтобы попасть в рейтинг.

Во время пандемии доходность показывали акции технологических компаний, криптовалюты и другие активы. Недвижимость в больших городах – основной актив Трампа – падала в цене, поэтому бывший президент США выбыл из клуба миллиардеров, пишет Forbes.

Пять лет назад у Трампа была прекрасная возможность диверсифицировать активы. Сразу после президентских выборов в 2016 году федеральные чиновники подталкивали Трампа к продаже его активов в сфере недвижимости. Это позволило бы ему реинвестировать средства и вступить в должность без конфликта интересов, говорится в статье.

Состояние 400 самых богатых американцев достигло рекордных $4,5 трлн, это на 40% больше, чем в прошлом рейтинге, отметило издание Forbes.ru. Первое место в списке занял основатель американской компании Amazon Джефф Безос с состоянием $201 млрд. На втором – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который отстает от лидера на $10,5 млрд. Состояние бизнесмена оценивается в $190,5 млрд. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг занимает третью строчку с состоянием $134,5 млрд.

Контекст:

В 2020 году Трамп занимал в рейтинге Forbes 339-е место. До своего президентства, с 1997 по 2016 год, он был в первой половине списка. Далее он начал терять позиции, отметил Forbes.

Трамп проиграл на очередных выборах президента США в ноябре прошлого года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Теги: США, Facebook, недвижимость, Марк Цукерберг, SpaceX, Дональд Трамп, Tesla, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск, миллиардер, криптовалюта
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