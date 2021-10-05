Трамп впервые за 25 лет вылетел из списка богатейших американцев по версии Forbes

По подсчетам журнала, состояние Трампа сократилось на $600 млн (до $2,5 млрд) после начала пандемии коронавируса. Ему не хватило $400 млн, чтобы попасть в рейтинг.

Во время пандемии доходность показывали акции технологических компаний, криптовалюты и другие активы. Недвижимость в больших городах – основной актив Трампа – падала в цене, поэтому бывший президент США выбыл из клуба миллиардеров, пишет Forbes.

Пять лет назад у Трампа была прекрасная возможность диверсифицировать активы. Сразу после президентских выборов в 2016 году федеральные чиновники подталкивали Трампа к продаже его активов в сфере недвижимости. Это позволило бы ему реинвестировать средства и вступить в должность без конфликта интересов, говорится в статье.

Состояние 400 самых богатых американцев достигло рекордных $4,5 трлн, это на 40% больше, чем в прошлом рейтинге, отметило издание Forbes.ru. Первое место в списке занял основатель американской компании Amazon Джефф Безос с состоянием $201 млрд. На втором – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который отстает от лидера на $10,5 млрд. Состояние бизнесмена оценивается в $190,5 млрд. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг занимает третью строчку с состоянием $134,5 млрд.