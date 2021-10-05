"Спасибо, что терпите нас". Facebook и Цукерберг извинились за сбои в соцсети

"Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в интернет. Спасибо, что терпите нас", – говорится в сообщении.
To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.— Facebook (@Facebook) October 4, 2021
"Приносим извинения за сегодняшний сбой – я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – добавил Цукерберг.
Глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp – начался 4 октября примерно в 18.45 по киевскому времени. Соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе.
Предварительная причина сбоя, озвученная в СМИ, – проблемы с DNS-серверами.
Twitter все это время продолжал работать и потроллил Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняли шутки и рисовали мемы о коллапсе соцсетей.
Кроме того, на фоне заявления экс-менеджера компании Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит "прибыль выше безопасности" пользователей, акции компании упали в цене. Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.
Примерно в 1.20 5 октября по Киеву соцсети вернулись к нормальной работе.