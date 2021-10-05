"Спасибо, что терпите нас". Facebook и Цукерберг извинились за сбои в соцсети

Цукерберг: Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми Фото: EPA

"Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в интернет. Спасибо, что терпите нас", – говорится в сообщении.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

"Приносим извинения за сегодняшний сбой – я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – добавил Цукерберг.