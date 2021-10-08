Журнал Time выпустил обложку с Цукербергом и предложением "удалить Facebook"

В Time также вышла авторская колонка американского бизнесмена Роджера Макнами под заголовком "Facebook не исправит себя сам". В ней автор, который был инвестором и советником компании Facebook "в первые дни ее существования", активно критикует компанию, затрагивая темы корпоративной культуры, бизнес-модели и алгоритмов Facebook.

Макнами предлагает для решения проблем создать специальный регулирующий орган, запретить использование конфиденциальной информации пользователей и обновить антимонопольное законодательство США.

"Я писал для Time в 2019 году, призывая Facebook и Кремниевую долину принять человеческие технологии вместо вызывающих привыкание опасных алгоритмов. Этого не произошло. Последние три недели изменили правила игры", – считает Макнами.

Глава компании появился на обложке после крупнейшего в истории Facebook сбоя, длившегося несколько часов, и выступления в Сенате США экс-сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвинила компанию в негативном влиянии на детей и игнорировании угроз пользователям ради прибыли. Сам Цукерберг назвал ее утверждения "нелогичными" и "бессмысленными".