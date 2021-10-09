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В Facebook, Instagram и WhatsApp случился второй за неделю сбой

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Проблемы с работой Facebook, Instagram и Whatsapp начались вечером 8 октября
Проблемы с работой Facebook, Instagram и Whatsapp начались вечером 8 октября
Фото: EPA

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, 8 октября случился второй за неделю крупный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который анализирует жалобы пользователей на различные сервисы.

Проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp начались примерно в 21.20 и продолжались до полуночи.

Жалобы поступали из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступала и из Украины.

Компания Facebook в Twitter сообщила, что знает о новых сбоях в работе своих продуктов.

"Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства", – заявили в службе поддержки.

Спустя несколько часов Facebook сообщила, что все неполадки были устранены.

Контекст:

На этой неделе это уже второй сбой в работе соцсетей трех продуктов компании Facebook. Первый произошел 4 октября, соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе.

Twitter все это время продолжал работать и потроллил Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняли шутки и рисовали мемы о коллапсе соцсетей. 

Кроме того, на фоне заявления экс-менеджера компании Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит "прибыль выше безопасности" пользователей, акции компании упали в цене. Гендиректор Facebook Марк Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.

По официальной версии причиной массового сбоя стало неправильное изменения конфигурации маршрутизаторов

Теги: Facebook, Instagram, соцсети, WhatsApp, сбой, мессенджер
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