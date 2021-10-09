В Facebook, Instagram и WhatsApp случился второй за неделю сбой

Проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp начались примерно в 21.20 и продолжались до полуночи.

Жалобы поступали из США, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран. Незначительная часть жалоб поступала и из Украины.

Компания Facebook в Twitter сообщила, что знает о новых сбоях в работе своих продуктов.

"Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы все вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства", – заявили в службе поддержки.

Спустя несколько часов Facebook сообщила, что все неполадки были устранены.

We’re so sorry if you weren’t able to access our products during the last couple of hours. We know how much you depend on us to communicate with one another. We fixed the issue — thanks again for your patience this week. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021