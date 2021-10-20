Facebook планирует поменять название – СМИ

Источник The Verge утверждает, что смена названия должна помочь позиционировать соцсеть Facebook лишь как один из многих продуктов компании, контролирующей также Instagram, WhatsApp, Oculus и другие, а также подчеркнуть стремление к созданию "метавселенной".

Представитель Facebook от комментариев по поводу изменения названия компании воздержался. Собеседник The Verge сказал, что новое название держится втайне – о нем знают не все топ-менеджеры компании.

Издание сравнивает грядущий ребрендинг Facebook в реорганизацией Google в 2015 году, когда материнская компания получила название Alphabet. The Verge также напоминает, что в 2016 году Snapchat был переименован в Snap Inc – после выхода на рынок очков со встроенной камерой Spectacles.