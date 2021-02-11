Facebook сократит количество политического контента в ленте некоторых пользователей

В дальнейшем Facebook планирует расширить политику сокращения политического контента, и не допускать попадания гражданских и политических групп в рекомендации.

Модерация не затронет сообщения от официальных госучреждений и не затронет информацию о COVID-19 от авторитетных организаций здравоохранения Фото: depositphotos.com

Компания Facebook временно уменьшит выдачу политического контента в ленте новостей для некоторых пользователей из США, Канады, Бразилии и Индонезии. Об этом написала в блоге Facebook директор по управлению продуктом Аста Гупта.

Нововведение связано с жалобами пользователей на то, что "политический контент захватил их ленту новостей". В ближайшие недели оно коснется небольшого процента пользователей – в компании будут тестировать различные подходы к модерированию и выдаче контента.

Модерация не затронет сообщения от официальных госучреждений и не затронет информацию о COVID-19 от авторитетных организаций здравоохранения, отмечает Гупта.

"Согласно нашему анализу в США, политический контент составляет лишь около 6% того, что люди видят на Facebook. И хотя новостная лента каждого человека отличается, мы знаем, что даже небольшой процент политического контента может повлиять на чей-то опыт", – добавила она.

Пока Facebook предлагает пользователям самостоятельно настроить ленту с помощью уже доступных инструментов.

В конце января глава Facebook Марк Цукерберг, анонсируя это нововведение, отметил, что компания уничтожает группы, которые нарушают правила Facebook в отношении таких вещей, как насилие или язык вражды, и за 2020 год удалили более миллиона таких групп.

"Но есть также много групп, к которым мы не можем побуждать людей присоединяться, даже если они не нарушают нашу политику. Так, например, мы перестали рекомендовать гражданские и политические группы в США перед выборами. Мы планируем в долгосрочной перспективе не допускать попадания гражданских и политических групп в рекомендации, и мы планируем расширить эту политику во всем мире", – написал он.

Бизнесмен добавил, что люди по-прежнему смогут участвовать в политических группах и обсуждениях, если они захотят.

Летом 2020 года компания Facebook понесла миллиардные потери из-за отказа примерно 600 рекламодателей от сотрудничества. Корпорации требуют изменить политику соцсети в отношении расизма и оправдания насилия. Цукерберг заявил своим сотрудникам, что бойкот не заставит его "менять правила".