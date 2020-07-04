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"Они вернутся". Цукерберг отреагировал на бойкот крупнейших рекламодателей

Компания Facebook понесла миллиардные потери из-за отказа примерно 600 рекламодателей от сотрудничества. Корпорации требуют изменить политику соцсети в отношении расизма и оправдания насилия. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил своим сотрудникам, что бойкот не заставит его "менять правила".

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Цукерберг согласился на переговоры с участниками бойкота
Цукерберг согласился на переговоры с участниками бойкота
Фото: ЕРА

Бойкот крупных рекламодателей не заставит компанию Facebook изменять свои правила. Об этом основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил в ходе онлайн-совещания с сотрудниками, сообщило 2 июля The Information.

Совещание состоялось 26 июня, но о заявлениях Цукерберга стало известно спустя несколько дней. В Facebook изданию подтвердили сказанное руководителем.

Цукерберг уверял, что бойкот не продлится долго и что "все рекламодатели довольно скоро вернутся на платформу". Также, по его словам, финансовые потери, вызванные отказом размещать рекламу, преувеличены, поскольку основную прибыль Facebook извлекает от сотрудничества с малым бизнесом.

В то же время гендиректор признал, что на кону стоит репутация соцсети. Он поручил провести переговоры с активистами кампании #StopHateforProfit, которую поддержали крупные корпорации в США и за рубежом.

По информации ВВС, 1 июля глава глобальной стратегии Facebook, бывший член британского кабинета министров Ник Клегг разослал письма ключевым игрокам на рынке рекламы, в которых пытался развеять сомнения в том, что компания не борется с языком ненависти.

Уже более 600 брендов, среди которых Unilever, Hershey, Starbucks, Verizon, Coca-Cola, отказались от размещения рекламы в Facebook. Участники бойкота требуют изменения политики платформы в отношении расизма, насилия и прав человека. Акции Facebook за неделю упали на 8%, что привело к потере Цукербергом около $7 млрд.

25 мая после жесткого задержания полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд. После смерти мужчины в США начались беспорядки. 29 мая президент Дональд Трамп написал в Facebook, что митингующие "бесчестят память Джорджа Флойда", и назвал участников акций бандитами. Аналогичное сообщение американский президент оставил в Twitter. Сервис микроблогов расценил его как героизирующее насилие.

Цукерберг объяснил, что его соцсеть не удалила посты Трампа, так как расценила их как предупреждение о действиях государства, о которых необходимо знать.

1 июня десятки сотрудников Facebook объявили забастовку в знак протеста против позиции Цукерберга.

2 июня основатель компании принял решение не изменять, не маркировать и не удалять посты Трампа. Однако уже 6 июня заявил об изменении политики, разрешающей обсуждение в соцсети угроз применения государством силы. Цукерберг также пообещал, что компания будет отслеживать и маркировать контент, который может вводить людей в заблуждение, подобно тому, как маркируется любая проблемная информация. Контент, способный вызвать вспышку насилия, будет удаляться, даже если он будет исходить от политиков, важность мнений которых для общества очевидна, отметил он.

Теги: Facebook, реклама, Марк Цукерберг, бойкот, Ник Клегг, соцсети, насилие
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