Цукерберг заявил, что к 2030 году половина сотрудников Facebook будет работать удаленно

Пандемия COVID-19 изменила многое, в том числе подходы людей к работе, заявил основатель компании Facebook Марк Цукерберг. По его словам, большинству сотрудников уже разрешено до конца года работать из дома.

Компания Facebook собирается стать самой перспективной в сфере организации удаленной работы, до 2030 года не менее половины штата будет работать из дома. Об этих планах 21 мая рассказал в видеообращении на своей странице в соцсети основатель и генеральный директор компании Марк Цукерберг.

"COVID-19 изменил очень многое в нашей жизни, в том числе способ работы большинства из нас. К этому моменту 95% нашего персонала трудятся дистанционно. Мы уже предупредили людей, что до конца 2020 года они могут, при желании, работать из дома, если у них получается делать это продуктивно", – сказал топ-менеджер.

Цукерберг ожидает, что не более 25% сотрудников Facebook после снятия карантина вернутся в офисы до конца года.

По мнению основателя соцсети, удаленная работа становится растущим трендом. Цукерберг объявил об "агрессивном найме" удаленно работающих сотрудников – сначала в Соединенных Штатах, а затем повсюду, и люди смогут устраиваться на работу, даже проживая там, где нет офисов Facebook.

"Не кажется справедливым ограничивать прием на работу только теми, кто живет неподалеку от наших офисов", – сказал Цукерберг.

Facebook позволит действующим сотрудникам подавать заявки на удаленную работу, добавил он.

В крупнейшей социальной сети мира на постоянной основе работает около 50 тыс. человек.

Компания Twitter сообщила 12 мая, что не будет настаивать на возвращении своих сотрудников в офисы после окончания пандемии и карантина, все, кто хочет, смогут продолжать работать удаленно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.