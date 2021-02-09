В Twitter могут появиться платные функции – Bloomberg

Соцсеть Twitter может ввести платную подписку на ряд функций – так компания хочет стать менее зависимой от таргетированной рекламы, которая составляет значительную часть ее доходов.

Соцсеть Twitter планирует ввести платную подписку на пользование некоторыми функциями. Об этом сообщило агентство Bloomberg 8 февраля.

Как отмечает агентство, на такой шаг компания хочет пойти, чтобы стать менее зависимой от таргетированной рекламы, которая составляет значительную часть ее доходов.

Соцсеть рассматривает возможность сделать платными следующие функции:

сервис Tweetdeck, который используется для управления сразу несколькими аккаунтами;

возможность отменить отправку сообщения;

возможность выбирать цвет, хэштеги и стикеры для профилей и твитов;

отключение рекламы в ленте;

эксклюзивный контент (например, рассылка новостей бизнеса);

возможность скачивать видео в лучшем качестве;

верификация аккаунта (синяя галочка у названия аккаунта, подтверждающая, что он принадлежит известной личности);

аналитика (данные о подписчиках, определение лучшего времени для публикаций и так далее).

Как отмечает агентство, в Twitter долгое время отказывались от идеи введения платных опций, ведь главные конкуренты, в том числе Facebook, к таким шагам не прибегали. Однако сейчас финансовый директор компании Нед Сигал считает, что это может обеспечить соцсети финансовую стабильность.