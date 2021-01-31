Twitter заблокировал аккаунт Слепакова после его стихотворения о протестах в России

Twitter приостанови действия профиля российского шоумена Семена Слепакова за нарушение правил социальной сети.



Слепаков недавно опубликовал в Instagram "стих про добро" Фото: slepakovsemyon / Instagram

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского шоумена и певца Семена Слепакова.

При попытке входа на его профиль @semenslepakov появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено".

"Твиттер приостанавливает действия учетных записей, которые нарушают правила Твиттера", – сообщила администрация соцсети.

Какие именно правила нарушил Слепаков и когда планируется восстановление его аккаунта, в компании не уточнили.

Накануне Слепаков опубликовал в Instagram "стих про добро", посвященное прошедшим в России акциям протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.