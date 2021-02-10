Продажа сегмента TikTok в США отложена – СМИ

Владелец соцсети TikTok китайская компания ByteDance продолжает переговоры представителями национальной безопасности США по поводу способов предотвращения доступа китайского правительства к информации, которую соцсеть собирает об американских пользователях

Окончательное решение по делу о продаже TikTok в США должны принять 18 февраля Фото: EPA

План США по принудительной продаже американского сегмента соцсети TikTok американским компаниям отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, обсуждения между представителями китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, и представителями национальной безопасности США продолжаются. Эти обсуждения сосредоточены на безопасности данных и способах предотвращения доступа китайского правительства к информации, которую TikTok собирает об американских пользователях.

Однако никакого неизбежного решения по поводу соцсети пока не ожидается, так как администрация президента США Джо Байдена сейчас исследует политику и меры, которые вводил предыдущий глава государства Дональд Трамп.

Новые власти хотят выработать собственную политику по поводу угроз со стороны Китая, который может собирать данные американцев с помощью подобных приложений, отмечает издание.

1 августа Трамп заявил, что запретит доступ пользователей из США к TikTok. Вскоре он сообщил, что условием дальнейшей работы соцсети в Штатах является продажа приложения американской компании до 15 сентября. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok велись с компаниями Twitter и Microsoft, еще одним возможным покупателем называли производителя программного обеспечения Oracle.

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от TikTok. Согласно документу, по истечении 45 дней должны были быть запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая владеет TikTok. Этот срок истекал 20 сентября.

В середине сентября ByteDance отказала компании Microsoft в покупке приложения, а 24 сентября ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.

Как отмечает The Wall Street Journal, в последнем постановлении суда от 7 декабря по делу TikTok говорилось, что своим указом Трампа, вероятно, превысил свои полномочия. Окончательное решение по иску должны объявить 18 февраля.