Трамп подписал указы об устранении угроз, исходящих от TikTok и WeChat

Через 45 дней в США будут запрещены любые сделки с компаниями ByteDance и Tencent Holdings, которые владеют приложениями TikTok и WeChat, говорится в документах, которые подписал президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал 6 августа указы об устранении угроз, иходящих от китайских приложений WeChat и TikTok. Документы опубликованы на сайте Белого дома.

"Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (Китай), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей от одного мобильного приложения, в частности TikTok", – говорится в указе, который касается этого приложения.

В документе отмечается, что TikTok собирает множество данных о пользователях и они могут попасть в руки Коммунистической партии Китая, что впоследствии может привести к корпоративному шпионажу или шантажу.

"TikTok также цензурирует контент, который Коммунистическая партия Китая считает политически чувствительным, например касающийся протестов в Гонконге и отношения Китая к уйгурам и другим мусульманским меньшинствам. Это мобильное приложение также может использоваться для кампаний дезинформации в интересах Компартии Китая, например, когда видео в TikTok распространяют опровергнутые теории заговора о происхождении нового коронавируса 2019 года", – добавил Трамп в своем указе.

Он заявил, что США должны предпринять "аргессивные действия" против владельцев приложения, чтобы защитить своих гражадан.

Согласно указу, по истечении 45 дней будут запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая владеет TikTok.

В другом указе Трамп отметил, что аналогичные меры следует предпринять в отношении WeChat, так как это приложение также собирает большие объемы данных, может использоваться для слежки и цензурирует информацию.

Через 45 дней в США будут запрещены любые сделки с компанией Ltd, владеющей WeChat.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что запретит доступ пользователей США к TikTok.

2 августа из-за заявления Трампа американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok. Позже в Microsoft заявили, что планируют провести переговоры с ByteDance, которой принадлежит приложение, в течение ближайших нескольких недель и в любом случае завершат их не позднее 15 сентября 2020 года.

Трамп 3 августа заявил, что условием продолжения работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября.

СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд.