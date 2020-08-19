В США у приложения TikTok появился еще один возможный покупатель

Президент США Дональд Трамп назвал американскую корпорацию по производству программного обеспечения Oracle "хорошей компанией", которая может купить популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах.

Переговоры о продаже американского сегмента TikTok ведутся с компаниями Twitter и Microsoft Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп считает, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok. Такое заявление он сделал 18 августа, пишет Reuters.

Трамп назвал Oracle "хорошей компанией", которая может купить популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах.

Заявление прозвучало на фоне появления информации о том, что Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Oracle – американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

Переговоры о продаже американского сегмента TikTok уже ведутся с компаниями Twitter и Microsoft. СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд.

Решение о продаже стало результатом неоднократных заявлений властей США о возможной блокировке приложения. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

1 августа Трамп заявил, что запретит доступ пользователей из США к TikTok. 3 августа американский президент объяснил, что условием продолжения работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября.

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.