Суд в США блокировал приказ о запрете на скачивание TikTok

Министерство торговли США во исполнение указа президента Донадьда Трампа запретило скачивание приложения TikTok, приказ должен был вступить в силу 20 сентября, но дату перенесли на неделю.

Окружной суд США по округу Колумбия заблокировал приказ Министерства торговли о запрете на скачивание китайского приложения TikTok. Об этом сообщает The Hill.

Министерство издало приказ на запрет скачиваний приложения на прошлой неделе, он должен был вступить в силу 20 сентября, но дату перенесли на неделю, до 27 сентября.

23 сентября компания обжаловала запрет в суде. Судья Карл Николс заявил, администрация президента США Дональда Трампа должна либо отложить запрет, либо к полудню 25 сентября предоставить юридические документы в защиту этого шага.

Приказ министерства торговли стал результатом указа Трампа, подписанного 6 августа, об устранении угроз, исходящих от TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Согласно указу, по истечении 45 дней должны были быть запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая владеет TikTok. Этот срок истекал 20 сентября.

Переговоры о покупке TikTok вели Twitter и Microsoft, от заключения сделки с последней компанией владелец отказался. 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по покупке американского сегмента TikTok производителем программного обеспечения Oracle.