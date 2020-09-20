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Трамп одобрил сделку по покупке TikTok американской компанией, дату блокирования соцсети перенесли

После покупки американского сегмента соцсети TikTok компанией Oracle безопасность TikTok в США "будет стопроцентной", уверен президент США Дональд Трамп.

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Трамп: Я благословил эту сделку. Будет отлично, если они ее закроют, но если нет тоже ничего
Трамп: Я благословил эту сделку. Будет отлично, если они ее закроют, но если нет – тоже ничего
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп одобрил сделку по покупке американского сегмента соцсети TikTok производителем программного обеспечения Oracle у китайской ByteDance Ltd. Об этом он заявил 19 сентября, расшифровку его заявления приводит сайт пула журналистов Белого дома. 

"Я благословил эту сделку. Будет отлично, если они ее закроют, но если нет – тоже ничего. Концептуально я одобрил сделку", – сказал Трамп. 

По словам Трампа, название соцсети останется прежним. Он уверен, что после покупки TikTok американской компанией безопасность соцсети "будет стопроцентной". 

"Они будут использовать отдельные облака и много очень, очень мощной защиты. И они пожертвуют около $5 млрд на образование. Мы создадим очень большой фонд для образования американской молодежи. И это будет здорово. Это их вклад, о котором я просил. Но мы посмотрим, случится это или нет", – добавил Трамп. 

Дедлайн на продажу американского сегмента приложения истекал сегодня, но министерство финансов США заявило, что дату блокирования переносят на 27 сентября. 

Кроме Oracle, переговоры о покупке TikTok вели также Twitter и Microsoft, от заключения сделки с последней компанией владелец отказался

Решение о продаже приложения стало результатом неоднократных заявлений властей США о его возможной блокировке. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

24 августа владелец приложения TikTok, компания ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.

Теги: США, Министерство финансов, запрет, Дональд Трамп, блокирование, сделка, TikTok, продажа
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