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Собственники TikTok подали иск на администрацию Трампа

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, подала иск на администрацию президента США Дональда Трампа.

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6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от приложения TikTok
6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от приложения TikTok
Фото: EPA

Китайская компания ByteDance, собственник приложения TikTok, подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба компании.

"У нас нет другого выбора, кроме как принять меры для защиты наших прав, прав наших пользователей и сотрудников", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что сотрудничали с властями США, в частности с комитетом по вопросам иностранных инвестиций, чтобы развенчать опасения относительно злоупотребления данными американских пользователей.

В TikTok заявили, что запрет деятельности приведет к потере работы для 10 тыс. человек и нанесет ущерб миллионам пользователей приложения.

Владельцы TikTok считают, что запрет на работу сервиса в США не связан с вопросами безопасности, так как данные американских пользователей хранятся за пределами Китая.

1 августа Трамп заявил, что запретит доступ пользователей из США к TikTok. 3 августа американский президент заявил, что условием дальнейшей работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok уже ведутся с компаниями Twitter и Microsoft. СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд.

Решение о продаже стало результатом неоднократных заявлений властей США о возможной блокировке приложения. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Теги: США, Китай, запрет, Дональд Трамп, безопасность, приложение, Майк Помпео, TikTok
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