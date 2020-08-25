ГОРДОН
 
 
МИР

На решение о блокировке TikTok в США повлиял Цукерберг – СМИ

На частном ужине в Белом доме глава компании Facebook Марк Цукерберг убедил президента США Дональда Трампа в том, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу, сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Цукерберг обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами
По данным СМИ, Цукерберг обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами
Фото: EPA

Глава компании Facebook Марк Цукерберг повлиял на решение администрации президента США Дональда Трампа заблокировать на территории Штатов китайскую социальную сеть TikTok. Об этом 23 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источники журналистов сообщили, что на частном ужине в Белом доме в конце октября прошлого года Цукерберг убедил Трампа в том, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и "должен вызывать большее беспокойство, чем обуздание Facebook".

Кроме того, Цукерберг обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами, сообщили источники. В конце октября сенатор Том Коттон из штата Арканзас, который встречался с Цукербергом в сентябре, и сенатор Чарльз Шумер из штата Нью-Йорк написали письмо представителям разведки с требованием провести расследование в отношении TikTok. Вскоре после этого правительство США начало проверку компании с точки зрения национальной безопасности, к весне Трамп пригрозил полностью запретить приложение.

1 августа Трамп заявил, что запретит доступ пользователей из США к TikTok. 3 августа американский президент заявил, что условием дальнейшей работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok уже ведутся с компаниями Twitter и Microsoft. СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд. Еще одним возможным покупателем может стать производитель программного обеспечения Oracle.

Решение о продаже стало результатом неоднократных заявлений властей США о возможной блокировке приложения. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

24 августа владелец приложения TikTok компания ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.

Теги: США, Марк Цукерберг, Дональд Трамп, TikTok
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS