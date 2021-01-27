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Twitter и Facebook заблокировали аккаунты "повара Путина". Он завел там страницы менее месяца назад

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина, завел аккаунты в Twitter и Facebook 8 января. Решение соцсетей заблокировать его страницы Пригожин связал с Госдепартаментом США.

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Решение Facebook о бане Пригожина окончательное
Решение Facebook о бане Пригожина окончательное
Фото: ЕРА

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина.

Об этом пресс-служба компании "Конкорд" сообщила во "ВКонтакте" 27 января. Релиз продублировали в Telegram-канале "Кепка Пригожина". 

Пригожин завел страницы в Twitter и Facebook 8 января, информировала пресс-служба "Конкорда". Сейчас в Twitter указано, что действие учетной записи бизнесмена приостановлено, в Facebook – что контент недоступен.

На скриншотах, которые привела пресс-служба "Конкорда" говорится, что решение Facebook об удалении страницы Пригожина окончательное. О причинах администрация соцсети бизнесмену не сообщала, объяснив правилами безопасности. 

В "Конкорде" связали бан Пригожина с его комментарием к новости о том, что новоизбранный президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США. Бизнесмен считает блокировку его аккаунтов "наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии". 

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года. 

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Facebook, Twitter, Евгений Пригожин
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