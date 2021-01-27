Twitter и Facebook заблокировали аккаунты "повара Путина". Он завел там страницы менее месяца назад

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина, завел аккаунты в Twitter и Facebook 8 января. Решение соцсетей заблокировать его страницы Пригожин связал с Госдепартаментом США.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром президента РФ Владимира Путина.

Об этом пресс-служба компании "Конкорд" сообщила во "ВКонтакте" 27 января. Релиз продублировали в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

Пригожин завел страницы в Twitter и Facebook 8 января, информировала пресс-служба "Конкорда". Сейчас в Twitter указано, что действие учетной записи бизнесмена приостановлено, в Facebook – что контент недоступен.

На скриншотах, которые привела пресс-служба "Конкорда" говорится, что решение Facebook об удалении страницы Пригожина окончательное. О причинах администрация соцсети бизнесмену не сообщала, объяснив правилами безопасности.

В "Конкорде" связали бан Пригожина с его комментарием к новости о том, что новоизбранный президент США Джо Байден отменил запрет на службу трансгендеров в армии США. Бизнесмен считает блокировку его аккаунтов "наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии".

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.