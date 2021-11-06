Президент вывел Резникова из украинской делегации в ТКГ и возложил его обязанности на Костина

Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия ее главы Фото: Andriy Kostin / Facebook

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", – говорится в президентском указе.

Этим же указом Зеленский временно возложил обязанности первого заместителя главы делегации на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Костина.

Резников входил в ТКГ с сентября 2019 года. Он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, 4 ноября Рада назначила его министром обороны.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возглавила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, она говорила, что планирует принимать участие в ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.