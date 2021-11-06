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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент вывел Резникова из украинской делегации в ТКГ и возложил его обязанности на Костина

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Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия ее главы
Костин будет руководителем украинской делегации в ТКГ на период отсутствия ее главы
Фото: Andriy Kostin / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе министра обороны Алексея Резникова. Исполнять его обязанности назначен глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин.

Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", – говорится в президентском указе.

Этим же указом Зеленский временно возложил обязанности первого заместителя главы делегации на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Костина.

Резников входил в ТКГ с сентября 2019 года. Он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова4 ноября Рада назначила его министром обороны

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возглавила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, она говорила, что планирует принимать участие в ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Теги: переговоры, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе, нардеп Андрей Костин, ТКГ
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