Кравчук проходит успешную реабилитацию в Германии – Арестович

Пока еще неизвестно, сможет ли Кравчук (на фото) появиться на публике до конца года, отметил Арестович Фото: leonid-kravchuk.com.ua

"С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная", – рассказал Арестович.

По его словам, пока еще неизвестно, сможет ли Кравчук появиться на публике до конца года.