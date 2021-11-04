Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стала Верещук

Решение поддержали 260 народных депутатов.

На вопрос нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко о временных рамках возвращения оккупированных Россией Крыма и Донбасса Верещук сказала: "Не все зависит от украинской стороны. Но мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил. Я не буду называть дату, но этот день и час настанет".