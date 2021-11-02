"Предложил президент". Верещук заявила, что готова возглавить Минреинтеграции

Верещук сказала, что предложение возглавить Минреинтеграции получила от президента Фото: sluga-narodu.com

Об этом сама Верещук рассказала журналистам 2 ноября в кулуарах Верховной Рады, пишет "Укринформ".

"Мне предложил президент", – заявила нардеп. Она сказала, что готова возглавить министерство.

По словам Верещук, свое возможное назначение на пост вице-премьера и главы Минреинтеграции она обсуждала и с главой правительства Денисом Шмыгалем.

"И премьер-министр поставил задачу, и президент как верховный главнокомандующий и как лидер нашего государства и политической силы", – добавила нардеп.