Если Верещук станет министром. СМИ назвали кандидата в нардепы по списку "Слуги народа"

В феврале 2020 года Кострийчук (пятый слева) вошел в Высший совет партии "Слуга народа" Фото: sluga-narodu.com

Верещук была избрана в Раду по списку партии "Слуга народа" (№29). Она – глава подкомитета по государственной безопасности и обороне.

LB.ua со ссылкой на несколько источников писало 27 октября, что Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если нардеп перейдет на работу в Кабмин, то ее место в парламенте должен занять кандидат в депутаты от "Слуги народа" по номеру 140 (согласно данным ЦИК на момент выборов в 2019 году) – Кострийчук. Пока еще кандидат в нардепы родился 7 июня 1985 года, имеет высшее образование, "временно не работает, беспартийный, проживает в поселке Теплик Тепликского района Винницкой области, судимость отсутствует".

В феврале 2020 года Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу, отмечается на сайте "Слуги народа".

Согласно информации на сайте Рады, Кострийчук является помощником Корниенко.