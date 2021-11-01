ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Если Верещук станет министром. СМИ назвали кандидата в нардепы по списку "Слуги народа"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В феврале 2020 года Кострийчук (пятый слева) вошел в Высший совет партии "Слуга народа"
В феврале 2020 года Кострийчук (пятый слева) вошел в Высший совет партии "Слуга народа"
Фото: sluga-narodu.com

В случае назначения народного депутата от "Слуги народа" Ирины Верещук в Кабмин Украины, ее мандат в парламенте может перейти к помощнику на общественных началах главы партии "Слуга народа", первого вице-спикера Рады Александра Корниенко Сергею Кострийчуку. Об этом 1 ноября написало LB.ua.

Верещук была избрана в Раду по списку партии "Слуга народа" (№29). Она – глава подкомитета по государственной безопасности и обороне.

LB.ua со ссылкой на несколько источников писало 27 октября, что Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если нардеп перейдет на работу в Кабмин, то ее место в парламенте должен занять кандидат в депутаты от "Слуги народа" по номеру 140 (согласно данным ЦИК на момент выборов в 2019 году) – Кострийчук. Пока еще кандидат в нардепы родился 7 июня 1985 года, имеет высшее образование, "временно не работает, беспартийный, проживает в поселке Теплик Тепликского района Винницкой области, судимость отсутствует".

В феврале 2020 года Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу, отмечается на сайте "Слуги народа".

Согласно информации на сайте Рады, Кострийчук является помощником Корниенко.

Контекст:

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года возглавлял Алексей Резников. 1 ноября 2021 года он написал заявление об отставке.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Резникова рассматривают как претендента на пост главы Минобороны, а Верещук – как кандидата на пост главы Минреинтеграции. Верещук говорила об амбициях стать главой Минобороны, но отмечала, что решение принимает президент.

По словам Арахамии, Верховная Рада рассмотрит кадровые вопросы в Кабмине 3 ноября.

Теги: Верховная Рада, Украина, Ирина Верещук, парламент, мандат, Слуга народа, партия, назначение, Кабмин, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
Гордон спел в домашнем караоке для жены и детей. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS