Верещук может возглавить Министерство реинтеграции – СМИ

По информации издания, нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников возглавит Министерство обороны, это решение "окончательно одобрено".

Кадровые назначения обсудят 1 ноября на заседании фракции "Слуги народа", позже о них объявят.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 24 октября сообщил, что главой Минобороны может стать Резников.

"Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", – объяснил Бутусов.

Контекст:

22 октября издание ZN.UA сообщало со ссылкой на источники в Офисе президента, что пост министра обороны был предложен Резникову, а его место предложено Верещук.

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.

Верещук говорила о своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября. По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции.