"Он на своем месте. Абсолютно профессиональный военный". Шмыгаль заступился за министра обороны Тарана

"Относительно министра обороны – конечно, он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек. Профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", – заявил глава Кабмина.

Первой кадровой ротацией в Кабинете Министров должно стать увольнение Тарана, об этом сказала лидер партии "Голос" Кира Рудик 6 сентября.

"Сейчас человеком, который хуже всего работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", – отметила депутат.