"Он на своем месте. Абсолютно профессиональный военный". Шмыгаль заступился за министра обороны Тарана

"Относительно министра обороны – конечно, он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек. Профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", – заявил глава Кабмина.
Первой кадровой ротацией в Кабинете Министров должно стать увольнение Тарана, об этом сказала лидер партии "Голос" Кира Рудик 6 сентября.
"Сейчас человеком, который хуже всего работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", – отметила депутат.
Таран занимает должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года.
6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.
6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров.