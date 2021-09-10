ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Он на своем месте. Абсолютно профессиональный военный". Шмыгаль заступился за министра обороны Тарана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таран занимает должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года
Таран занимает должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран находится на своей должности оправданно. Об этом 10 сентября сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно министра обороны – конечно, он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек. Профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции", – заявил глава Кабмина.

Первой кадровой ротацией в Кабинете Министров должно стать увольнение Тарана, об этом сказала лидер партии "Голос" Кира Рудик 6 сентября.

"Сейчас человеком, который хуже всего работает, с нашей точки зрения, является министр обороны. К Тарану больше всего вопросов, а поэтому его увольнение должно стать самым первым кадровым решением, принятым этой осенью", – отметила депутат.

Контекст:

Таран занимает должность министра обороны Украины с 4 марта 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности уже в этом месяце. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов "минимум к троим" министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью, после возвращения Рады с каникул.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

6 сентября Арахамия заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых изменений в Кабмине в конце сентября. 7 сентября он говорил, что в Кабмине могут сменить трех или четырех министров

Теги: Верховная Рада, Андрей Таран, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Тити ох...енные", "Настя просто секси". Каменских снялась в постели
"Тити ох...енные", "Настя просто секси". Каменских снялась в постели
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
"Извращение вкуса", "Это супервкусно". Рецепт сезонного салата с арбузом от эксперта
"Извращение вкуса", "Это супервкусно". Рецепт сезонного салата с арбузом от эксперта
  В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео
  В сети появился трейлер четвертой "Матрицы". Видео
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами
"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене
"Для мужчин такого возраста, как я, должен быть легкий секс". 71-летний Поплавский рассказал о гражданской жене
"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте
"Самый искренний человек". Звезда "Великолепного века" Узерли расплакалась на светском рауте
"Не связывайся ты с ним", "Будут неприятности от Slavia". В сети обсуждают фото Златы Огневич с "холостяком" Dzidzio
"Не связывайся ты с ним", "Будут неприятности от Slavia". В сети обсуждают фото Златы Огневич с "холостяком" Dzidzio
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
"Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит". Лопес показала фигуру и лицо крупным планом
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
  "Такого в Украине никто не делал вообще!" Monatik презентовал клип на песню "С.О.В.А". Видео
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS