Министр экологии Украины Абрамовский подал в отставку

Главная претензия к работе Абрамовского – коррумпированность региональных экоинспекций, заявили во фракции "Слуга народа" Фото: kmu.gov.ua

Арахамия отметил, что лично видел, как Абрамовский пишет заявление об отставке в кабинете председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он добавил, что министр уходит в отставку по собственному желанию.

По словам Арахамии, главная претензия "Слуги народа" к работе Абрамовского – коррумпированность региональных подразделений экоинспекции.

Глава фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что за отставку Абрамовского наберется достаточное количество голосов. При этом он добавил, что на данный момент кандидата на должность министра у партии нет.

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Видео: LBTV / YouTube