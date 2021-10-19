Министр экологии Украины Абрамовский подал в отставку

Арахамия отметил, что лично видел, как Абрамовский пишет заявление об отставке в кабинете председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он добавил, что министр уходит в отставку по собственному желанию.
По словам Арахамии, главная претензия "Слуги народа" к работе Абрамовского – коррумпированность региональных подразделений экоинспекции.
Глава фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что за отставку Абрамовского наберется достаточное количество голосов. При этом он добавил, что на данный момент кандидата на должность министра у партии нет.
Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.
О возможной отставке Романа Абрамовского впервые сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".
Издание "Телеграф" сообщало, что пост министра экологии вместо Абрамовского может занять нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина.