Бутусов утверждает, что Зеленский уже согласовал кандидатуру нового министра обороны Украины

"Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – написал он.

Журналист отметил, что Резников "никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности".

"Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", – объяснил Бутусов.

По его данным, еще одним кандидатом на замену нынешнего министра Андрея Тарана была народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров и неспособен исполнять обязанности министра", – считает Бутусов.

Он утверждает, что замены Тарана не хотели глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, "которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности и по ведению войны на Донбассе".

"Защищали его, несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ №330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии и прежде всего на вопросы организации госзакупок", – заявил Бутусов.

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что Резникова Зеленский рассматривает "прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны, поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются".

"Впрочем, в отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран – в Гособоронзаказе, в госзакупках, например в закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года. Хуже уже некуда. Впрочем, посмотрим, в какие сроки Зеленский реально поменяет Тарана", – написал Бутусов.