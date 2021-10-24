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Бутусов утверждает, что Зеленский уже согласовал кандидатуру нового министра обороны Украины

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По данным Бутусова, Ермак и Демченко защищали главу Минобороны
По данным Бутусова, Ермак и Демченко защищали главу Минобороны
Фото: mil.gov.ua

Новым министром обороны Украины могут назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Об этом 24 октября заявил в Facebook главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", – написал он.

Журналист отметил, что Резников "никак не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности".

"Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и оборонному планированию. Поэтому Резников будет для офиса управляемой фигурой, ему потребуется немало времени для того, чтобы вникнуть в суть происходящего хаоса и выработать в нем какую-то логику и стратегию", – объяснил Бутусов.

По его данным, еще одним кандидатом на замену нынешнего министра Андрея Тарана была народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Главной мотивацией Зеленского является желание иметь "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана, который не дает интервью и пресс-конференций по причине больших трудностей со связным изложением своих мыслей. Таран совершенно очевидно физически нездоров и неспособен исполнять обязанности министра", – считает Бутусов.

Он утверждает, что замены Тарана не хотели глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, "которым президент Зеленский передал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности и по ведению войны на Донбассе".

"Защищали его, несмотря на все скандалы, поскольку он является послушным исполнителем, способным отдать, например, приказ №330 о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам. Кроме того, Таран не мешает офису в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии и прежде всего на вопросы организации госзакупок", – заявил Бутусов.

Главред "Цензор.НЕТ" считает, что Резникова Зеленский рассматривает "прежде всего как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны, поэтому, к сожалению, предпосылки для каких-либо структурных изменений в армии пока не просматриваются".

"Впрочем, в отличие от многих других кандидатов, которых рассматривал Зеленский, Резников человек интеллектуальный и есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах, которые полностью развалил Таран – в Гособоронзаказе, в госзакупках, например в закупках топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года. Хуже уже некуда. Впрочем, посмотрим, в какие сроки Зеленский реально поменяет Тарана", – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6550441794996061

Контекст:

22 октября издание ZN.UA сообщало со ссылкой на источники в Офисе президента, что пост министра обороны был предложен Резникову, а его место предложено Верещук.

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.

Верещук говорила о своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября. По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции.

Теги: Юрий Бутусов, госзакупки, оборона, Алексей Резников, Руслан Демченко, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, журналисты, Андрей Таран, президент, безопасность, вице-премьер, Андрей Ермак, гособоронзаказ
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