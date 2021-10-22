Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны на случай отставки Тарана – Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил 22 октября, пишет "Интерфакс-Украина".
"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его еще озвучивать", – сказал он.
Арахамию спросили, может ли новым министром обороны стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Парламентарий ответил: "Мы за равенство всех граждан".
По его данным, вопрос отставки Тарана могут рассмотреть в течение двух-трех недель.
Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.
6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.
В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине осенью.
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.
Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планировали обсуждать в ближайшие недели.
Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.
Верещук говорила о своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября. По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции.
Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины. В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.