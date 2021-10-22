Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны на случай отставки Тарана – Арахамия

Давид Арахамия не исключил, что новым министром обороны может стать его коллега по фракции Ирина Верещук Фото: sluga-narodu.com

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил 22 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его еще озвучивать", – сказал он.

Арахамию спросили, может ли новым министром обороны стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Парламентарий ответил: "Мы за равенство всех граждан".

По его данным, вопрос отставки Тарана могут рассмотреть в течение двух-трех недель.