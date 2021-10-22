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Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны на случай отставки Тарана – Арахамия

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Давид Арахамия не исключил, что новым министром обороны может стать его коллега по фракции Ирина Верещук
Давид Арахамия не исключил, что новым министром обороны может стать его коллега по фракции Ирина Верещук
Фото: sluga-narodu.com

Президент Украины Владимир Зеленский уже определился с претендентом на должность министра обороны на случай, если нынешний глава оборонного ведомства Андрей Таран уйдет в отставку.

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил 22 октября, пишет "Интерфакс-Украина"

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его еще озвучивать", – сказал он. 

Арахамию спросили, может ли новым министром обороны стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Парламентарий ответил: "Мы за равенство всех граждан". 

По его данным, вопрос отставки Тарана могут рассмотреть в течение двух-трех недель. 

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планировали обсуждать в ближайшие недели.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке. 

Верещук говорила о своих амбициях стать главой Минобороны 12 октября. По словам нардепа, ее кандидатуру уже обсуждали во фракции. 

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. 

После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины. В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ирина Верещук, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, Давид Арахамия, Кабмин
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