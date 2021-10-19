Таран: Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Такого опыта, как сейчас у ВСУ, нет ни у кого в мире

"Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Ведь такого опыта, который сейчас есть у Вооруженных сил Украины, наверное, нет ни у кого в мире. Поэтому мы взаимно делимся опытом, подходами, мыслями. А мы перенимаем самое главное – практику оценки ситуации, подготовки решений, руководства войсками, которая позволила бы нам вместе с вооруженными силами стран НАТО выполнять задания на поле боя", – пояснил министр.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.