Резников подал заявление об увольнении с должности главы Минреинтеграции

Резников стал министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в марте прошлого года Фото: Резніков Олексій / Facebook

Заявление в Верховную Раду с просьбой уволить с занимаемой должности уже подписано Резниковым. Оно будет принято, если парламент проголосует за отставку как минимум 226 голосами.

Как отмечает издание, преемницей Резинкова в должности министра развития общин и территорий может стать бывшая кандидатка в мэры Киева, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Кандидатура Резникова готовится к утверждению должности министра обороны, добавили журналисты.

Фото: lb.ua



Мельничук уточнил, что заявление Резникова уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.