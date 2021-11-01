Резников подал заявление об увольнении с должности главы Минреинтеграции

Заявление в Верховную Раду с просьбой уволить с занимаемой должности уже подписано Резниковым. Оно будет принято, если парламент проголосует за отставку как минимум 226 голосами.
Как отмечает издание, преемницей Резинкова в должности министра развития общин и территорий может стать бывшая кандидатка в мэры Киева, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
Кандидатура Резникова готовится к утверждению должности министра обороны, добавили журналисты.
Мельничук уточнил, что заявление Резникова уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.
Резников стал министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в марте прошлого года. 24 октября этого года главред "Цензор.НЕТ" заявил, что Резников может стать новім министром обороны и его кандидатуру уже согласовал президент Украины Владимир Зеленский.
Сейчас Минобороны возглавляет Андрей Таран. В Офисе президента 27 октября утверждали, что о его отставке говорить пока преждевременно.