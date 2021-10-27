В Офисе президента заявили, что говорить об отставке Тарана преждевременно

По его словам, Таран будет в составе украинской делегации во время визита в Великобританию в конце октября.

"Там у него запланированы важные мероприятия. На сегодняшний день говорить о смене министра преждевременно. Он и дальше выполняет свои функции, и такие публичные разговоры ему будут только мешать", – сказал спикер.