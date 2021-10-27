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В Офисе президента заявили, что говорить об отставке Тарана преждевременно

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Таран посетит Великобританию в составе украинской делегации, сказал спикер президента
Таран посетит Великобританию в составе украинской делегации, сказал спикер президента
Фото: mil.gov.ua

Говорить о замене министра обороны Андрея Тарана пока рано, заявил в комментарии "Укринформу" 27 октября спикер президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, Таран будет в составе украинской делегации во время визита в Великобританию в конце октября.

"Там у него запланированы важные мероприятия. На сегодняшний день говорить о смене министра преждевременно. Он и дальше выполняет свои функции, и такие публичные разговоры ему будут только мешать", – сказал спикер.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка Тарана, Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам КабминаГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех – пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планировали обсуждать в ближайшие недели.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке. Ее рассмотрел профильный комитет Рады, рекомендовав нардепам определиться с отставкой Абрамовского путем голосования.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 24 октября, что вместо Тарана новым министром обороны Украины могут назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

25 октября Арахамия заявлял, что Верховная Рада на пленарной неделе со 2-го по 5 ноября рассмотрит не меньше чем четыре кадровых вопроса. В частности, Арахамия не стал отрицать возможную отставку Тарана с должности министра обороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Министерство обороны Украины, Минобороны, Владимир Зеленский, Андрей Таран, президент, кадры, Офис президента Украины, Кабмин, Сергей Никифоров
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