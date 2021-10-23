"Министр должен быть активнее". Нардеп от "Слуги народа" назвала двух кандидатов на увольнение из Кабмина

"Мы можем говорить реально о двух кадровых изменениях в правительстве. Это Министерство экологии, хотя на сегодняшний день определяемся с кандидатом. Есть целых пять кандидатов на должность министра экологии, все они достойные, опытные. Но еще президент и фракция будут определяться среди этих кандидатов", – сказала она.

По словам нардепа, Таран – "второй кандидат на вылет".

"Что касается Министерства обороны, и Офис президента, и наша фракция достаточно однозначны, потому что министр должен быть более активным,.. учитывая, что у нас продолжаются военные действия. У нас война на востоке, поэтому здесь кадровая замена просто необходима, она давно назрела, но был вопрос с поиском достойного кандидата, чтобы не менять министра каждые несколько месяцев", – объяснила Янченко.

Она подчеркнула, что для замены Тарану "окончательного кандидата" нет.

"Есть несколько кандидатов, которых сейчас рассматривают", – сообщила Янченко.