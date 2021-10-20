Из Кабмина могут уволить пятерых министров – политэксперт

"По некоторым министрам уже накопился критический уровень негатива, некоторые министры просто не смогли наладить и продемонстрировать хоть какую-то эффективную, заметную работу. К тому же свежий офшорный скандал, "Вагнергейт" и критическую ситуацию с тарифами власть хочет перебить кадровой темой. И еще свежая социология с откатом рейтинга президента принуждает Зеленского к решительным кадровым изменениям. Логика здесь простая – демонстрация своей силы, чтобы таким образом спасти президентский рейтинг, предлагая избирателям "козлов отпущения – министров", которых можно сделать виновными во всех провалах власти", – считает Голобуцкий.

По его мнению, могут быть уволены министр Кабинета Министров Олег Немчинов, который заблокировал предоставление на рассмотрение правительства аналитической записки "Нафтогаза" о критической ситуации с газом и росте цены на него; и министра культуры Александра Ткаченко.

"Он откровенно провалил работу и был малоэффективным в противостоянии с мэром [Киева Виталием] Кличко. К тому же увольнение Ткаченко станет символическим прощанием с [бизнесменом Игорем] Коломойским. По крайней мере, власть будет пытаться это так показать", – считает Голобуцкий.

Кроме того, могут быть уволены министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран, который, по мнению политэксперта, "так и не смог наладить государственный оборонный заказ", и вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

После переформатирования правительства Офис президента, считает Голобуцкий, "с большой вероятностью начнет ротацию на уровне регионов".