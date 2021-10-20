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ПОЛИТИКА

Из Кабмина могут уволить пятерых министров – политэксперт

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Голобуцкий прогнозирует отставку пяти министров
Голобуцкий прогнозирует отставку пяти министров
Фото: depositphotos.com

Состав Кабинета Министров Украины может быть обновлен на треть. Такое мнение в Telegram высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"По некоторым министрам уже накопился критический уровень негатива, некоторые министры просто не смогли наладить и продемонстрировать хоть какую-то эффективную, заметную работу. К тому же свежий офшорный скандал, "Вагнергейт" и критическую ситуацию с тарифами власть хочет перебить кадровой темой. И еще свежая социология с откатом рейтинга президента принуждает Зеленского к решительным кадровым изменениям. Логика здесь простая – демонстрация своей силы, чтобы таким образом спасти президентский рейтинг, предлагая избирателям "козлов отпущения – министров", которых можно сделать виновными во всех провалах власти", – считает Голобуцкий.

По его мнению, могут быть уволены министр Кабинета Министров Олег Немчинов, который заблокировал предоставление на рассмотрение правительства аналитической записки "Нафтогаза" о критической ситуации с газом и росте цены на него; и министра культуры Александра Ткаченко.

"Он откровенно провалил работу и был малоэффективным в противостоянии с мэром [Киева Виталием] Кличко. К тому же увольнение Ткаченко станет символическим прощанием с [бизнесменом Игорем] Коломойским. По крайней мере, власть будет пытаться это так показать", – считает Голобуцкий.

Кроме того, могут быть уволены министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран, который, по мнению политэксперта, "так и не смог наладить государственный оборонный заказ", и вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

После переформатирования правительства Офис президента, считает Голобуцкий, "с большой вероятностью начнет ротацию на уровне регионов".

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

Возможные отставки в Кабмине обсуждают с момента увольнения Арсена Авакова с поста министра внутренних дел в июле этого года. СМИ писали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина: Тарану, Малюське, Ткаченко и министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому (накануне он написал заявление об отставке по собственному желанию).

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия обещал, что кадровые изменения в правительстве анонсируют после стратегического заседания фракции, которое состоялось в Трускавце Львовской области 1–3 октября. Однако СМИ сообщили, что фракция "Слуга народа" намерена обсуждать отставки в Кабмине на отдельном заседании в Киеве.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщал, что в повестке Рады на текущую неделю нет вопросов кадровых изменений в Кабмине.

Теги: Александр Ткаченко, Олег Уруский, Андрей Таран, Слуга народа, Денис Малюська, Олег Немчинов
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