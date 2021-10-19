В Раду поступило заявление министра Абрамовского об отставке

Абрамовский написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України / Facebook

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Рассмотрение заявления в комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования запланировано на 20 октября", – написал он.