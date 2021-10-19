СМИ назвали имена четырех претендентов на пост министра экологии Украины, среди них – Фирсов и Скичко

Действующий министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский сегодня сообщил, что подал в отставку Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України / Facebook

Действующий глава ведомства Роман Абрамовский сегодня сообщил, что подал в отставку.

Претендентами на этот пост, по информации "Бабеля", являются:

экс-нардеп от "Слуги народа", глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко;

бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов;

депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин;

заместитель Абрамовского Руслан Стрелец.