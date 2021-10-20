Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой министра Абрамовского путем голосования – нардеп

"Вопрос касательно отставки Абрамовского будет вынесен на усмотрение зала", – сказала Василенко.
Она отметила, что Абрамовский также присутствовал на заседании комитета, он представил отчет о своей деятельности.
По словам Василенко, кандидатуры на замену Абрамовскому пока "никто не называют". Во фракции "Слуга народа" также "не знают, кто может быть следующим министром по вопросам окружающей среды", добавила парламентарий.
Верховная Рада назначила Абрамовского главой новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.
О возможной отставке Абрамовского 19 октября 2021 года сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, 15 октября 2021 года СНБО дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".
Абрамовский в тот же день сообщил, что подал в отставку. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, министр написал заявление по собственному желанию.
Издание "Телеграф" сообщало, что пост министра вместо Абрамовского может занять нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина. По данным "Бабеля", на эту должность есть четыре претендента, среди которых – экс-нардеп от "Слуги народа", глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко и бывший глава Государственной экологической инспекции и экс-нардеп Егор Фирсов.