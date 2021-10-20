Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой министра Абрамовского путем голосования – нардеп

Вопрос об отставке Абрамовского (на фото) будет вынесен на усмотрение зала, отметила Василенко Фото: Роман Абрамовський / Facebook

"Вопрос касательно отставки Абрамовского будет вынесен на усмотрение зала", – сказала Василенко.

Она отметила, что Абрамовский также присутствовал на заседании комитета, он представил отчет о своей деятельности.

По словам Василенко, кандидатуры на замену Абрамовскому пока "никто не называют". Во фракции "Слуга народа" также "не знают, кто может быть следующим министром по вопросам окружающей среды", добавила парламентарий.