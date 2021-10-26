На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не меньше чем четыре кадровых вопроса – Арахамия

Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены Фото: sluga-narodu.com

По его словам, отставка министра экологии Романа Абрамовского – "уже решенный вопрос". Арахамия также не стал отрицать возможную отставку Андрея Тарана с должности министра обороны.

В то же время нардеп опроверг информацию об увольнении министров инфраструктуры (Александра Кубракова) и социальной политики (Марины Лазебной).

При этом Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы… Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", – пояснил он.

Арахамия добавил, что главе НБУ Кириллу Шевченко также не грозит увольнение.

"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его – только по собственному желанию", – подчеркнул нардеп.