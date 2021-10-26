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ПОЛИТИКА

На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не меньше чем четыре кадровых вопроса – Арахамия

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Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены
Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада на пленарной неделе со 2-го по 5 ноября рассмотрит "не меньше чем четыре кадровых вопроса". Об этом 25 октября в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, отставка министра экологии Романа Абрамовского – "уже решенный вопрос". Арахамия также не стал отрицать возможную отставку Андрея Тарана с должности министра обороны.

В то же время нардеп опроверг информацию об увольнении министров инфраструктуры (Александра Кубракова) и социальной политики (Марины Лазебной).

При этом Арахамия отказался уточнить должности всех министров, которые будут уволены.

"Я рассказывал, почему не стоит комментировать кадровые решения до того, как официально засланы документы… Я за свою короткую политическую карьеру видел неоднократно, когда людей сбивали волны компромата, выгоняли", – пояснил он.

Арахамия добавил, что главе НБУ Кириллу Шевченко также не грозит увольнение.

"У главы Нацбанка по закону вообще нет возможности увольнять его – только по собственному желанию", – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание "Телеграф" со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка Тарана, Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Арахамия вначале опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал "по меньшей мере три-четыре кадровых решения" в Кабмине осенью.

Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что во фракции "Слуга народа" уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планировали обсуждать в ближайшие недели.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке. Ее рассмотрел профильный комитет Рады, рекомендовав нардепам определиться с отставкой Абрамовского путем голосования.

Главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил 24 октября, что вместо Тарана новым министром обороны Украины могут назначить нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.  

Теги: Верховная Рада, Украина, НБУ, правительство, отставка, парламент, Андрей Таран, голосование, увольнение, Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Кубраков, Кабмин, Роман Абрамовский, Марина Лазебная, Кирилл Шевченко
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