ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский намерен сменить главу Нацбанка Украины – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года
Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать отставку главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Об этом 18 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, которые говорили на условиях анонимности.

По данным собеседников, Зеленский "недоволен" работой Шевченко, который "поссорился с некоторыми высшими руководителями банка, вызвав волну отставок, которая нервировала западных доноров, включая Международный валютный фонд". 

Источники также рассказали, что Зеленский хочет найти замену Шевченко, прежде чем заявлять о его увольнении. Поиск кандидатов, по данным Bloomberg, возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак и "пока нет никаких указаний на то, когда процесс будет завершен".

В Офисе президента назвали эту информацию "слухами" и отвергли ее, заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия решения об увольнении Шевченко. В НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач" и его команда "продолжает работать над их выполнением".

Контекст:

Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка". 

Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. 

В конце июня 2021 года стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.  Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они, в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ.

В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.

В конце июля уволился еще один топ-менеджер, директор департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков – в Нацбанке говорили, что это увольнение прошло по соглашению сторон.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Владимир Зеленский, Нацбанк, Андрей Ермак, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
Канье Уэст официально сменил имя
Канье Уэст официально сменил имя
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS