Зеленский намерен сменить главу Нацбанка Украины – Bloomberg

По данным собеседников, Зеленский "недоволен" работой Шевченко, который "поссорился с некоторыми высшими руководителями банка, вызвав волну отставок, которая нервировала западных доноров, включая Международный валютный фонд".

Источники также рассказали, что Зеленский хочет найти замену Шевченко, прежде чем заявлять о его увольнении. Поиск кандидатов, по данным Bloomberg, возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак и "пока нет никаких указаний на то, когда процесс будет завершен".

В Офисе президента назвали эту информацию "слухами" и отвергли ее, заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия решения об увольнении Шевченко. В НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач" и его команда "продолжает работать над их выполнением".