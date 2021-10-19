Зеленский намерен сменить главу Нацбанка Украины – Bloomberg

По данным собеседников, Зеленский "недоволен" работой Шевченко, который "поссорился с некоторыми высшими руководителями банка, вызвав волну отставок, которая нервировала западных доноров, включая Международный валютный фонд".
Источники также рассказали, что Зеленский хочет найти замену Шевченко, прежде чем заявлять о его увольнении. Поиск кандидатов, по данным Bloomberg, возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак и "пока нет никаких указаний на то, когда процесс будет завершен".
В Офисе президента назвали эту информацию "слухами" и отвергли ее, заявив, что официальное заявление будет только в случае принятия решения об увольнении Шевченко. В НБУ заявили, что у Шевченко "впереди много важных задач" и его команда "продолжает работать над их выполнением".
Верховная Рада Украины 16 июля 2020 года назначила Шевченко новым руководителем Национального банка Украины. До этого он был председателем правления государственного "Укргазбанка".
Предшественник Шевченко Яков Смолий был уволен 3 июля. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей.
В конце июня 2021 года стало известно об увольнении замглавы НБУ Дмитрия Сологуба. Он перешел на работу в офис Международного валютного фонда в Вашингтоне. Вскоре после этого об увольнении объявил еще ряд сотрудников Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ Александр Бевз и его команда, директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский. Они, в частности, говорили о централизации принятия решений в одних руках и восстановлении "совковых" практик при нынешнем правлении НБУ.
В Нацбанке заявили, что увольнение группы сотрудников – их личный выбор, и опровергли обвинения в централизации управленческих процессов.
В конце июля уволился еще один топ-менеджер, директор департамента выездных проверок НБУ Денис Новиков – в Нацбанке говорили, что это увольнение прошло по соглашению сторон.