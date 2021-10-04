Глава НБУ о повышении учетной ставки: Сохранение инфляции на высоком уровне длительное время – большая опасность для экономики

"Мы увеличиваем учетную ставку, так как инфляция высокая и сейчас измеряется двузначными цифрами. Сохранение ее на таком уровне длительное время – это очень большая опасность для экономики. Поэтому НБУ направляет свои действия на снижение инфляции до приемлемого уровня – нашей цели 5%. Я добавил бы еще, что при высокой инфляции не бывает дешевых кредитов. Поэтому задача НБУ – не допустить раскручивания инфляции, чтобы сохранить низкие процентные ставки по кредитам, прежде всего длительным", – подчеркнул Шевченко.

По его словам, в течение сентября – октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10–11%, а в последние месяцы года замедлится и составит менее 10%.

"По нашему прогнозу, инфляция по итогам 2021 года составит 9,6%. Фактически она даже может быть несколько ниже. Корректировка глобальных цен на энергоносители и продовольствие, новый урожай, а также ужесточение монетарной политики Национального банка (в частности, повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мероприятий) будут замедлять инфляцию", – отметил Шевченко.