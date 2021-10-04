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Глава НБУ о повышении учетной ставки: Сохранение инфляции на высоком уровне длительное время – большая опасность для экономики

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Национальный банк Украины в сентябре повысил учетную ставку до 8,5%
Национальный банк Украины в сентябре повысил учетную ставку до 8,5%
Фото: depositphotos.com

Сохранение инфляции на высоком уровне длительное время несет серьезную опасность экономике Украины, поэтому Национальный банк Украины вынужден повышать учетную ставку. Об этом в опубликованном 4 октября интервью LB.ua заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

"Мы увеличиваем учетную ставку, так как инфляция высокая и сейчас измеряется двузначными цифрами. Сохранение ее на таком уровне длительное время – это очень большая опасность для экономики. Поэтому НБУ направляет свои действия на снижение инфляции до приемлемого уровня – нашей цели 5%. Я добавил бы еще, что при высокой инфляции не бывает дешевых кредитов. Поэтому задача НБУ – не допустить раскручивания инфляции, чтобы сохранить низкие процентные ставки по кредитам, прежде всего длительным", – подчеркнул Шевченко.

По его словам, в течение сентября – октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10–11%, а в последние месяцы года замедлится и составит менее 10%.

"По нашему прогнозу, инфляция по итогам 2021 года составит 9,6%. Фактически она даже может быть несколько ниже. Корректировка глобальных цен на энергоносители и продовольствие, новый урожай, а также ужесточение монетарной политики Национального банка (в частности, повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мероприятий) будут замедлять инфляцию", – отметил Шевченко.

Контекст:

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, учетная ставка, Кирилл Шевченко
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