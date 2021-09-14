Глава Нацбанка Украины предупредил о мошенниках в Facebook, которые отправляют сообщения от его имени

"Мне стало известно о существовании нескольких фейковых аккаунтов в Facebook, которые выдают себя за меня и даже прибегают к таким недопустимым вещам – присылают якобы от моего имени сообщения моим друзьям. Для меня важны безопасность и приватность каждого подписчика и друга, поэтому я сразу открыто заявляю об обнаружении этих мошенников", – отметил глава Нацбанка.

Шевченко перечислил настоящие аккаунты в Facebook, которые освещают его работу и работу Национального банка:

официальный аккаунт главы НБУ;

личный аккаунт Кирилла Шевченко;

официальный аккаунт Нацбанка.

Существуют и тематические страницы проектов НБУ, ссылки на которые есть на официальном сайте банка, добавил он.

В Нацбанке сообщили, что через фейковую учетную запись "Кирилл Шевченко" в нескольких популярных мессенджерах мошенники пытались завладеть средствами клиентов банков и других финансовых учреждений.

"Мы обратились в Киберполицию с заявлением по факту совершения уголовного преступления (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Нам известны номера телефонов, с которых осуществляли рассылки сообщений, а также номер банковской карты и имя ее владельца, на которую мошенники просили перечислить средства", – отметил регулятор.

Эти сведения уже переданы киберполиции, добавили в НБУ.