Нацбанк Украины объявил сбор монет номиналом 25 копеек. Собранные деньги пойдут на лечение онкобольных детей

У украинцев на руках осталось 1,5 млрд монет номиналом 25 копеек, это около 400 млн грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Все собранные средства будут направлены на лечение онкобольных детей.

"Украинцы до сих пор держат у себя 1,5 млрд монет номиналом 25 копеек. Это около 400 млн грн. Этими монетами уже невозможно воспользоваться. Они могут годами лежать в копилках, карманах и на полках, а могут уже сейчас спасать жизнь детям. Давайте соберем эти монеты на лечение онкобольных детей", – сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Украинцам надо отнести монеты номиналом 25 копеек с 1-го по 30 сентября в отделения банков-партнеров, которые перечислят эти средства на счет фонда "Таблеточки".

Банки-партнеры акции: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", ПУМБ, "ОТП Банк", "МТБ Банк" и "Индустриалбанк".

"Собирать и сдавать монеты можно лично, семьей, с друзьями, а можно и рабочим коллективом или классом или даже целой школой. Мы особенно рассчитываем на активность учебных заведений", – подчеркнули в пресс-службе регулятора.