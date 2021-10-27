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Гордон: Пребывание Тарана на посту министра обороны было недоразумением. Резников – блестящая кандидатура на эту должность

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Гордон: Это было недоразумение и назначение Тарана, и его пребывание на посту
Гордон: Это было недоразумение – и назначение Тарана, и его пребывание на посту
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" 26 октября подтвердил информацию некоторых СМИ, что Алексей Резников, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, станет новым министром обороны Украины.

Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что Резникова в правительстве заменит народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. 

"Насколько я знаю, мои слова были услышаны наверху, и наконец министра обороны [Андрея] Тарана заменят. Вообще пребывание этого человека – глубоко советского, чуждого всему современному, нелюдимого, замкнутого, из каких-то брежневских времен – на посту министра обороны воюющей Украины само по себе было нонсенсом, о чем я говорил президенту, и говорил неоднократно. Это было недоразумение  и назначение Тарана, и его пребывание на посту", – считает Гордон.

Он отметил, что нормально относится к Тарану.

"У меня к нему нет никаких вопросов. У меня просто есть вопрос по обороноспособности моей страны. Мне кажется, что во время войны с Россией на этом посту нужен совершенно другой человек... Я знаю, что министром обороны назначат Алексея Резникова, а Ирину Верещук назначат вице-премьером по вопросам реинтеграции Донбасса. Это два прекрасных назначения! В кои-то веки хочу сказать: это два блестящих назначения. Алексей Резников – блестяще подготовленный человек, я его хорошо знаю. Он прекрасно подойдет на этот пост. Деятельный, умный, человечный, грамотный... Все, что можно хорошее сказать о человеке, я говорю об Алексее Резникове. Ирина Верещук – прекрасный политик, военный, женщина, умная... Все при ней", – сказал журналист.

По его мнению, эти назначения "дадут одни плюсы" власти. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В начале октября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в правительстве готовятся кадровые перестановки, они могут коснуться трех-пяти министров. Планируется, что кадровые назначения фракция "Слуга народа" обсудит 1 ноября

СМИ писали, что свои должности, в частности, могут покинуть вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, министр обороны, министр социальной политики, министр развития общин и территорий и министр юстиции.

15 октября стало известно, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Верховная Рада его пока не рассматривала. 

Верещук, которая в Раде является членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявила в середине октября, что у нее есть амбиции стать министром обороны. Позже в СМИ появилась информация, что Верещук назначат министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Тарана, который руководит Министерством обороны с марта 2020 года, заменит Резников.

Теги: Дмитрий Гордон, Кабинет Министров, правительство, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Андрей Таранов, Ирина Верещук, война в Украине, война на Донбассе, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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